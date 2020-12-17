البرازيل تسجل أكثر من 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس أن حوالي 7.04 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا بالبلاد.



ووفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في البرازيل 7.04 مليون شخص عند الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة ساو باولو.



ويوم الأربعاء، قالت تلك الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إنها سجلت 70 ألفا و574 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ بدء تفشي الجائحة.



وتوفي في البرازيل حتى الآن جراء المرض 183 ألفًا و735 شخصًا.



وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، وتحل ثانيا بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات بالمرض.



وتعارض حكومة الرئيس جايير بولسونارو فرض إجراءات صارمة للحد من تفشي الفيروس، وفرضت بعض حكومات الولايات إجراءات على المستوى الإقليمي، على الرغم من عدولها عنها بالفعل في بعض الحالات.