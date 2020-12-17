الإيرادات المتوقعة في الموازنة العراقية لـ2021 تتجاوز 91 تريليون دينار

أظهرت بيانات للحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن الإيرادات المالية المتوقعة للموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021 تتجاوز 91 تريليون دينار عراقي (الدولار الأمريكي يعادل نحو 1190 دينارا عراقيا).

كما أشارت البيانات إلى أن العجز المخطط سيتجاوز 58 تريليون دينار.

وجرى احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر البرميل المصدر 42 دولارا للبرميل الواحد، بمعدل تصدير النفط الخام بـ3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، على أن تعتمد الموازنة في تمويلها على عنصرين أساسيين هما الإيرادات النفطية وغير النفطية والاقتراض المحلي والخارجي.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية يوم السبت المقبل جلسة استثنائية تخصص لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة وإرسالها إلى البرلمان العراقي لمناقشتها ومن ثم إقرارها، ومن ثم ترسل إلى الرئاسة العراقية للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية.