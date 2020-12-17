قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سباق التسلح في العالم بدأ بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ.، مؤكدا أن بلاده لن تنساق وراء هذا السباق.

وأضاف الرئيس الروسي - في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الذي عقد اليوم الخميس، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - "إن روسيا اضطرت لصنع أنواع جديدة من الأسلحة للرد على التهديدات الجديدة، التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي"، متسائلا "هل لا ينبغي أن نرد على مثل هذه التهديدات؟".

وتابع: "هل نحن من انسحب من معاهدة الدفاع الصاروخي؟.. لسنا نحن من فعل ذلك، ونحن مضطرون للرد من خلال إنتاج أنظمة أسلحة جديدة من شأنها أن تُوقف التهديدات".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده سمعت - في السابق - تأكيدات بأن حلف الناتو، لن يتوسع باتجاه الشرق، موضحا أن هذا الحلف شهد في الواقع موجتين من التوسيع، وأصبحت البنية التحتية العسكرية لحلف "الناتو" أقرب إلى حدودنا.