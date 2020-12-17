أعلنت هيئة قضايا الدولة، تفاصيل ندوتها الاحتفالية بأحدث إصدارات الهيئة، ممثلة في كتاب «هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد»، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي تحت رعاية المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس الهيئة، وذلك بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

وذكرت الهيئة، أن الندوة الاحتفالية شهدت حضور الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والسفيرة مرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية، والدكتور هيثم الحاج على نائبا عن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ولفيف من رجال القضاء والقانون والثقافة والاعلام.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها بقوة في القضايا، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.

وأشار المستشار الصديق خلال كلمته بالاحتفال، إلى أن الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، وأن الهيئة نائبة عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.

كما أكد أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، إلا أنها استعادت قوتها بالشباب، لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن انشائها مع المحاكم المختلطة، وقبل إنشاء القضاء الأهلي؛ لحماية الدولة من الإفلاس.

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن الكتاب الجديد بمثابة تعميق لدور هيئة قضايا الدولة وابداء الجذور والتاريخ الذى ترجع إليه، قائلا إن هيئة بلا تاريخ هى هيئة فارغة، لكن هيئة لها جذور ضاربة فى اعماق التاريخ لابد ان ننحنى لها احتراما، وأنها لابد أن تنتج ثمار يانعة نقتضى بها، وأنه ليس مجرد توثيق وإنما توجيه وارشاد لحماية القانون.

وقال المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الكتاب يأتي كباكورة أعمال خاصة بمنظومة العدالة ونشر الثقافة القانونية، بوصفها أقدم هيئة قضائية يمتد عمرها إلى 146 عاما.

من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المرأة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، أن الكتاب رغم أنه خاص بهيئة قضايا الدولة، إلا أنه جسد تاريخ مصر والتداخل القانوني لصون حقوق الدولة وإنقاذ مصر من الديون الأجنبية خلال الاستعمار، مطالبة بتحويل الكتاب لوثيقة تنقل المعرفة والوعي لعموم المصريين، وكذلك إلى العالم.

وأكد الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الكتاب يعد محاولة لإلقاء الضوء على دور هيئة قضايا الدولة التاريخية، مشيرا إلى أن الكتاب ليس كتابا تذكاريا ولكن تعريفيا بدور الهيئة ونشر الثقافة القانونية.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ هيئة قضايا، ودورها في الحفاظ على أموال الدولة والعب المصري، وما منحه لها الدستور من صلاحيات واختصاصات، كما تضمن تكريم الدكتور أحمد فتحى سرور، والسفيرة مرفت التلاوى، والدكتور حسن راتب وعدد من الشخصيات العامة باهدائهم درع الهيئة.