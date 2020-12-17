دار الشروق تصدر ديوان ما بدا لك للشاعر أمين حداد

أصدرت دار الشروق، ديوان «ما بدا لك»، أحدث مؤلفات الشاعر أمين حداد.

يضم الديوان 47 قصيدة، وينقسم إلى جزئيين؛ الأول بعنوان «سيبك من اللي فات»، ويتضمن 23 قصيدة، والجزء الثاني بعنوان «سر في العلن»، ويضم 24 قصيدة.

وفي مقدمة ديوانه يقول أمين حداد: أقدم نفسي لكم ولمن يهمه الأمر لعلكم تجيبون معي على سؤالي: لماذا أنا هنا وأنتم هنا؟.

ولُِدتُ في 16 سبتمبر 1958، في مستشفى الجلاء للولادة، ولُد فيها قبلي سليم وإسماعيل وحسام، وبعدي ولُِدت مها. أول رضعة كانت من ثديِ أمًّ سودانيٍة لم أعرف اسمها، عندي أخت أو أخ في الرضاعة من السودان، ضاع في هذا الزمن.

اسمي أمين فؤاد سليم أمين حناّ عيد حداد، اسم كامل يكشفُ دين الأجداد وعروبتهم وتحولات العباد.

وأنا رضيع سرقوا أبانا لمدةِ خمسِ سنوات، وزرتُه وأنا طفلٌ في معتقل الوحات. أنا ابنُ مصرَ بعطفها وقهرها. عشت في عاصمتِها في جنوبِها وغربِها وشرقِها. ولدت في الحلمية الجديدة وعشتُ طفولتي في الإمام الشافعيّ، جزيرة الأحياءِ، بين الجيزة والمدارس والقبور والموالد والنذور وعودة أبي من المعتقل، وعشت مراهقتي وشبابي في مدينة الطلبة بين إمبابة والمهندسين ألعبُ الكرة في الشارع وأذهب للسينما وأعودُ في الليل بردانًا أغني لضيفِ الخيال وأنا أفركُ يديّ وأتمنى أن أحب.

أحببتُ حين قلت لها: «ودخلتي زيّ الشمس في دنيتي»، وناديت حبيبتي وهي بعيدة: «صورتي لوحدي حزينة حزينة.. صورتي معاكي عسل وطحينة.. قاعدة لوحدك لية يا أمينة.. الأيام ما تتعوّضش». وتزوحت حبيبتي وعشنا في بيت أهلِها.

وعلى غلاف الكتاب جاء:

لو بتحبيني..

ما تبصيش في عينيا

بصي الناحية التانية..

شوفي أنا شايف إيه

اللي يحب يبان في جميع الناس حواليه.