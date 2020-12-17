مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الزراعى بسوهاج

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شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة، حادث مروع على الطريق بين أتوبيس نقل جماعى قنا القاهرة وميكروباص، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبة لفرقة الشرق يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل جماعى ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد هيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام، أن الحادث بين أتوبيس نقل جماعى قادم من قنا فى إتجاه القاهرة وميكروباص، حيث وقع الحادث أمام قرية الكشح.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 من مستقلى الأوتوبيس والميكروباص تم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

وجار الدفع بالقوات لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم انتقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.