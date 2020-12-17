 فرنسا تتوقع بدء التطعيم ضد كورونا في الأسبوع الأخير من ديسمبر - بوابة الشروق
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فرنسا تتوقع بدء التطعيم ضد كورونا في الأسبوع الأخير من ديسمبر

وكالات:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:32 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:32 ص

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في البلاد بحلول الأسبوع الأخير من هذا الشهر "في حال توفر جميع الشروط".

وأوضح كاستيكس خلال كلمة في البرلمان أن الحملة لن تنطلق قبل الحصول على تصريح تسويق اللقاح من وكالة الأدوية الأوروبية "المتوقع في 21 ديسمبر"، فضلا عن تصريح الهيئة العليا للصحة في البلاد.

وأضاف أن المواطنين غير ذوي الأولوية سينتظرون حتى "نهاية الربيع" للحصول على اللقاح، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يذكر أن وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى تعهدوا أمس الثلاثاء، بأنهم سينسقون فيما بينهم لإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

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