زينب الشرقاوي.. امرأة في العقد الرابع من عمرها، اتخذت من رسم ونحت المجسمات على الكيك، هواية لها في الوقت الذي تعرضت فيه لمشاكل وصعوبات في حياتها العملية، بالرغم من افتقارها الاحتراف في النحت والرسم وصنع الكيك، إلا أنها صممت أن تبدأ من الصفر في مجال إبداعات عالم النحت باستخدام عجينة السكر؛ لتصبح محترفة في تصميم أشكال متنوعة من الشخصيات المشهورة.

ولم تكن زينب محترفة في طهي وصناعة الكيك عموما، ولكنها اكتشفت قدرتها في الدخول لعالم إبداعات النحت، عندما قامت بصناعة قالب كيك لابنتها في عيد ميلادها، وانبهر بها الجميع، ومنذ ذلك الوقت أصرت على تعلم فن النحت ورسم التصاميم على الكيك.

كما شاركت في بعض المسابقات، واستغلت هذه الموهبة في افتتاح مشروع خاص بها من المنزل، وأنشأت صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ لتلقي طلبات صنع الكيك، كما أنها تمكنت من صنع مجسمات لشخصيات كرتونية مثل سانتا كلوز و أشكال لمشاهير منهم الفنان سمير غانم.

ومع استمرار نجاحها وإقبال الزبائن لشراء أعمالها حتى من خارج مصر، أرادت زينب إنشاء أكاديمية خاصة بها «اونلاين»، لتعليم فنون النحت على الكيك، إذ تمكنت من إطلاق موقع خاص بالاكاديمية وإنشاء مقر لها، وتستهدف تعليم النساء غير العاملات صناعة النحت على الكيك.

وتقول الشرقاوي، خلال حديثها لـ«الشروق»: «استمريت أعواما كثيرة للوصول إلى هذه المستوى، وترجع فكرة إنشاء الأكاديمية للظروف التي واجهتها، خاصة بعد فشل مشروعي السابق، ورفض زوجي فكرة العمل خارج المنزل، وبالتالي لجأت للدخول في عالم إبداعات الكيك ونجحت فيه، وبسبب أني قعدت سنين كتير في البيت، وحسيت يعني إيه واحدة تبقى قاعدة في البيت شبه مقهورة بدون عمل، فعملت أكاديمية أونلاين وبقيت أعلم فيها الناس، وبدأت أعلم الناس في مصر، وبعدما اشتهرت، أصبح الإقبال من الدول العربية يزداد مثل الأردن وسوريا وفلسطين».

وتشير زينب، إلى أن النحت على الكيك وتصميم المجسمات له أسس وقواعد معينة لتنفيذها مثل المقاسات والأعمدة وكيفية إعداد الأشكال والأدوات المستخدمة، مضيفة أن الأفكار تستوحيها من الصور ولعب الأطفال والشخصيات التي تنال اعجاب صغار السن.

وعن المواد الخام المستخدمة، توضح زينب أن المواد في مصر متوفرة خاصة بعدما انتشرت هذه الصناعة في مصر بشكل كبير، على عكس الأعوام الماضية، كان من الصعب شراء عجينة السكر في المتاجر وهي المكون الأساسي للنحت، بل كانت تصنع في البيت، كما لم تكن مادة السليكون التي تساعد في صنع المجسمات متوافرة، لافتة إلى أنه أصبحت هذه المواد تستورد و تباع في جميع المتاجر إلى جانب الألوان الغذائية والأجهزة المستخدمة.