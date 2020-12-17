 إلغاء جولة لفرقة باليه موسكو في تايوان بعد إصابة 8 أعضاء بكورونا - بوابة الشروق
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إلغاء جولة لفرقة باليه موسكو في تايوان بعد إصابة 8 أعضاء بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:33 ص

أعلن مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الخميس إلغاء جولة عيد الميلاد "كريسماس" لفرقة "باليه موسكو الكلاسيكي" بعد أن ثبتت إصابة ثمانية من أعضائها ،وعددهم 52 عضوا، بفيروس كورونا.

 

وكان من المقرر أن تقيم فرقة الباليه ستة من عروض "بحيرة البجع" و"كسارة البندق" فى تايبيه من أمس الأربعاء حتى الأحد المقبل وخمسة عروض فى الميناء الجنوبى لمدينة كاوشيونج بين 25 و27 ديسمبر.

 

وقال رئيس المركز التايواني ووزير الصحة تشين شيه تشونج، إن جميع الأعضاء، الذين حصلوا على شهادات بنتائج فحوص سلبية قبل السفر إلى تايوان، تم وضعهم في فنادق للحجر الصحي في غرف فردية منفصلة بعد وصولهم في 29 نوفمبر وإجراء الفحوص لهم على نفقة راعي الجولة بعد نهاية فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين يوم الاثنين.

 

وثبتت إصابة أربعة أعضاء بالفيروس وتم نقلهم إلى المستشفى على الرغم من عدم ظهور أعراض كورونا عليهم.

 

وعلى الرغم من أن مخاطر العدوى كانت منخفضة، قرر مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة وشركة "UDN FunLife" الراعية للجولة إلغاء العرض الأول أمس الأربعاء.

 

ونظرا لنقل أربعة أعضاء آخرين إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهم في مجموعة ثالثة من الفحوص اليوم الخميس، قال تشين إن الأعضاء الـ44 الباقين يخضعون لفترة "حجر صحي منزلي" لمدة 14 يوما في فندقهم الحالي.

 

وقال تشين، إنه كان من الضروري إلغاء العروض المتبقية من أجل السلامة وراحة البال.

 


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