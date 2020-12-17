الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل تصل لأعلى مستوى في شهرين

• وحصيلة قياسية في غزة

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 2891 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية في شهرين.

وفي قطاع غزة، تجاوز العدد اليومي للإصابات الألف للمرة الأولى، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1015 إصابة جديدة في القطاع ذي الكثافة السكانية العالية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت إنها تخطط لفرض تدابير جديدة في حال تجاوزت الأعداد اليومية للإصابات 2500 حالة، وأنه إذا لم يفلح هذا في تقليل عدد الإصابات الجديدة بشكل واضح خلال ثلاثة أسابيع، فإنه من المتوقع فرض إغلاق جزئي جديد.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق حملة تلقيح ضد الفيروس الأحد القادم. كما يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون أول من يحصل عليه وذلك مساء السبت المقبل.

وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة في وقت مبكر.

لكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.