 السودان: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:56 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:56 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٨٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٢ وفاة، فيما تم شفاء ١٢٠ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٨ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ١٠ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٢ ألفا و٢٦٥ حالة، بينها ١٤٠٨ وفيات، و١٢ ألفا و٨٧٣ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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