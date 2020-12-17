الدفع بسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع الشرقية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم الخميس، بعدد من سيارات الكسح وشفط المياه؛ لشفط تراكمات الأمطار بمختلف شوارع المحافظة، وعلى راسها مركز ومدينة الزقازيق.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشيرًا إلى الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع تلك الأحداث الطارئة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي وصولا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، فضلا عن مراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف.