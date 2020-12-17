وزير الصحة الكويتي: شفاء 204 حالات مصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 204 حالات من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143 ألفا و113 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال204 من فيروس "كورونا".. مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 310 حالات من فيروس "كورونا".