جونسون يتمنى الشفاء العاجل لماكرون عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

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أعرب رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب جونسون - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن أسفه لسماع نبأ إصابة صديقه الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت منذ قليل إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، حيث أوضحت في بيان لها أن نتيجة اختبار الرئيس جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الرئيس ماكرون سيخضع لعزل ذاتي وفقا للوائح الوطنية لمدة سبعة أيام، وسيواصل العمل والقيام بأنشطته عن بعد.