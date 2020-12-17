متحدث الحكومة عن «غرامة كورونا»: 100 جنيه فوري أفضل من 4 آلاف متأخر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إصابات كورونا بدأت تتزايد بشكل ثابت، لافتًا إلى أن «الأمر يتطلب وقفة من الجميع»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اضطرت لتغيير كيفية تطبيق الغرامات الموقعة على المخالفين؛ نتيجة عدم استجابة المواطنين بسهولة للإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة قانونية تضم مسؤولين من وزارتي العدل والداخلية، لتعديل الإجراء ووضع نظام قانوني محكم يضمن تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

ولفت متحدث الحكومة إلى أن توقيع الغرامة بشكل فوري يتم بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، متابعًا: «على بعد أيام لتحقيق الأمر واللجنة لن تأخذ وقتًا والدكتور مصطفى مدبولي كان متعجلًا في تطبيق الموضوع».

وذكر أن تطبيق الغرامة بشكل فوري سيضمن الردع الكافي ويعطي رسالة أن الحكومة جادة، معلقًا: «100 جنيه فوري أفضل من أربعة آلاف جنيه متأخر»، بحسب وصفه.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.