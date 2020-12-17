مجهولون يستهدفون بالقذائف قاعدة أمريكية

أطلق مجهولون عدة قذائف هاون على القاعدة الأمريكية في حقل «العمر النفطي» بريف دير الزور، مساء اليوم.

وحسبما نشره الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، فإنه في سياق ذلك، استنفرت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، استهداف عربة عسكرية لـ«قسد» نوع «همر»، بقذيفة «آربيجي» أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.