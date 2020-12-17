صحيفة: أردوغان يطيح بالمقربين من صهره ألبيرق

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن السلطات التركية بدأت مؤخرا حملة للإطاحة بالمقربين لوزير الخزانة والمالية التركي السابق بيرات ألبيرق، وأقالت موظفين موالين له في شركة تأمينات، كانت قد انطلقت رسميا في سبتمبر الماضي وتأسست عبر دمج شركات التأمين الحكومية.

وتشير البيانات الواردة في منصة الإفصاح العام إلى إقالة المدير العام لشركة تركيا للتأمينات ألبر كارايازجان، ونوابه أتاكان باكتاش وأمرة بيرام وهاكان موشتو، من مناصبهم، وتعيين طاقم استشاري جديد مؤلف من أربعة أشخاص، وفقا للصحيفة.

وتم إسناد منصب المدير العام إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس التنفيذي آتيلا بانلي، كما اتخذ القرار بإلغاء المجلس التنفيذي الذي تأسس في التاسع من يوليو وتعيين نواب للمدير العام.

وتضمنت التعيينات الجديدة إسناد منصب المدير العام إلى آتيلا بانلي وتعيين جنك كورت مستشارا له، وإقالة فاروق جوكشان من طاقم نواب المدير العام.

وذكرت "جمهورييت" أنه رغم أن البيانات الصادرة في هذا الصدد تشدد على الإقالات والتعيينات الجديدة أجريت بموجب مبادئ “الشفافية والإنتاجية في الإدارة العليا”، إلا أنه تدور في الأروقة السياسية أحاديث تقول بأن الخطوة هي حملة إقالة للشخصيات المصنفة ضمن “فريق البيرق”.

وكان البيرق أعلن استقالته من منصبه في الثامن من نوفمبر الماضي عبر رسالة نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام وقبلها أردوغان بعد مرور 27 ساعة على نشرها.