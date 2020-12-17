أسعار النفط عند أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، بعد أن تعهد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة دعم الاقتصاد، وبعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت الأسعار مدفوعة بآمال التوصل إلى اختراق في المحادثات التجارية الخاصة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتقدم نحو اتفاق للتحفيز المالي في الولايات المتحدة، والتفاؤل بشأن توزيع اللقاحات.

وارتفع خام برنت القياسي 4ر0% إلى 26ر51 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 6ر0% إلى 09ر48 دولار للبرميل.

وسجل السعر بالنسبة للخامين أعلى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق من اليوم.