مبعوث للفاتيكان يلتقي لوكاشينكو لنقل قلق البابا بشأن بيلاروس

قال الفاتيكان إن مبعوثا خاصا للبابا فرنسيس سوف يلتقي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس؛ للتعبير عن مخاوف البابا بشأن بيلاروس.

وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، في بيان، إن المونسنيور كلاوديو جوجيروتي سفير الفاتيكان السابق في مينسك سوف ينقل "انزعاج وقلق الأب الأقدس إزاء الوضع الحالي".

وهزت احتجاجات حاشدة بيلاروس منذ أن أعلن الرئيس الذي حكم الدولة منذ أكثر من ربع قرن، لوكاشينكو، فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس، التي تعتبرها المعارضة مزورة.

وقوبلت الاحتجاجات بعنف من جانب الشرطة، حيث تم تسجيل نحو 24 ألف حالة اعتقال.