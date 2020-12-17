الرئيس التونسي يطمئن على صحة نظيره الجزائري هاتفيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، الذي عبر له خلالها عن اطمئنانه لتماثله للشفاء.



وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "شكر السيد الرئيس أخاه على مشاعره النبيلة، واتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة السيد رئيس الجمهورية الى أرض الوطن، وطلب السيد رئيس الجمهورية من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد بتبليغ تحياته الخاصة ومشاعره الأخوية لكل الشعب التونسي الشقيق".



ونقل تبون، يوم 28 أكتوبر الماضي، إلى أحد المستشفيات الألمانية لإجراء فحوصات طبية معمقة بحسب الرئاسة الجزائرية، التي أكدت لاحقًا إصابته بفيروس كورونا المستجد.