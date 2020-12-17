صحيفة الرياض: المملكة تخرج من دخان أزمة كورونا دولة فتية

أكدت صحيفة "الرياض"السعودية،أن المملكة تخرج من دخان أزمة جائحة كورونا، دولة فتية، وحكومة ناجحة، لتثبت أنها دولة قادرة على النجاح دوماً، حتى في الأوقات الصعبة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، بعنوان (كفاءة الدولة) - أن أزمة كورونا أدخلت الاقتصاد الدولي في مرحلة عصيبة، لم تنجُ منها دولة صغيرة كانت أم كبيرة، ومن شأن أزمة بهذه الجسامة، أن تربك عمل أي حكومة في العالم، مما يلقي بظلاله على الخدمات المقدمة للناس، ويمس حياتهم اليومية، إلا أن القيادة السعودية وضعت المواطن في قمة أولوياتها لدى رسم سياسة مواجهة جائحة كورونا، لحماية المواطن والمقيم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد، والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل.

وكتبت: "يمكن تسمية الميزانية العامة السعودية للعام 2021، بميزانية اجتياز الجائحة ، فقراءة معمقة لأرقام الميزانية، في ظل ظرف عالمي غير مسبوق يتمثل في جائحة أثرت على العالم كله، تثبت كفاءة الدولة ومتانة اقتصادها، وتبرهن نجاعة السياسات التي اتبعتها في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، لتفادي التأثير على المواطن أو المقيم، أو إيقاف عجلة المشروعات التنموية الرئيسة".

وبينت وأوضحت أن ميزانية الخير للمملكة ليست إلا اهتماما برفاهية المواطنين، والمحافظة على المكتسبات، وتجسيداً للقدرات السعودية الهائلة في الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية، ولقوة مركزها المالي، في ظل استسلام دول كبرى لقرارات الإغلاق، لوقف انهيار القطاع الصحي فيها، وأخرى تواجه انهياراً اقتصادياً مؤلماً.