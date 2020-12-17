إلغاء 133 ألف رحلة جوية إلى بالي الإندونيسية بسبب شهادة الخلو من كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت رابطة تجارية إندونيسية، اليوم الخميس، أن قرارا حكوميا مفاجئا بإلزام زوار جزيرة بالي السياحية بإثبات خلوهم من فيروس كورونا أدى إلى إلغاء أكثر من 133 ألف رحلة جوية.

وأصدر حاكم بالي توجيهات في وقت سابق الأسبوع الجاري بأنه يجب أن تكون نتائج اختبار المسحة الطبية (بي سي آر) للقادمين من مناطق أخرى في إندونيسيا إلى الجزيرة، سلبية.

يشار إلى أن المسحة تعد معيارا ذهبيا للكشف عن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وكانت السلطات تطلب في السابق شهادة الاختبار السريع السلبية من زائري بالي.

وتصل تكلفة المسحة 70 دولارا، على الأقل، في إندونيسيا، في حين يكلف اختبار الأجسام المضادة السريع أقل من عشرة دولارات.

وقال هاريادي سوكامادني، رئيس رابطة الفنادق والمطاعم الإندونيسية: "هذا أمر مقلق لأن عدد إلغاء الرحلات يبلغ عشر مرات المعتاد".

وأضاف أن الإلغاءات يمكن أن تكلف الجزيرة نحو تريليون روبيه (1ر70 مليون دولار).

واستأنفت بالي استقبال الزوار المحليين في يوليو الماضي، لكن بسبب الزيادة في عدد الإصابات، جرى تأجيل خطط كان من شأنها أن تسمح للأجانب بزيارة الجزيرة في سبتمبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد إصابات كورونا في إندونيسيا ارتفع بواقع 7354 اليوم الخميس ليصل الإجمالي إلى 643 ألفا و508. وتوفى 132 شخصا جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و390.

وسجلت بالي 15 ألفا و860 إصابة و472 وفاة.