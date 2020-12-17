أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 221 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 147 ألفا و292 حالة، دون تسجيل أية وفيات جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 54 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 5804 مسحات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و202 آلاف و724 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت - أمس - تسجيل 261 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 146 ألفا و971 حالة، دون تسجيل أية وفيات جديدة.