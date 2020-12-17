مورينيو بعد الخسارة من ليفربول: نتيجة سيئة وغير عادلة

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يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أن نتيجة مباراة فريقه أمام ليفربول غير عادلة.

وخسر توتنهام بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة 13 من الدور ي الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة:«كنا قريبين من تحقيق الفوز، واهدرنا فرص والسيطرة كانت لنا أيضا ، نتيجة سيئة عندما نتحدث عن الاداء ونخرج بالهزيمة».

وأضاف المدرب البرتغالي:«أعتقد ان الاداء كان رائعا والنتيجة غير عادلة».

وتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج وبات في رصيده 28 نقطة، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 25 في المركز الثاني.