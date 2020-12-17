 الثلوج تقطع التيار الكهربائي وتعيق 1000 سيارة على الطرق السريعة باليابان - بوابة الشروق
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الثلوج تقطع التيار الكهربائي وتعيق 1000 سيارة على الطرق السريعة باليابان

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:23 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:23 م

أعلنت الحكومة اليابانية وقوات الشرطة، اليوم الخميس، أن حوالي ألف سيارة حوصرت على الطرق السريعة، كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل بعد أن غطت الثلوج الكثيفة منطقة شاسعة على طول ساحل بحر اليابان.

 

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية -على موقعها الإلكتروني- بأن الثلوج عطلت العديد من خدمات الطرق والقطارات منذ يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يستمر سقوطها بكثافة حتى غدا الجمعة في مثل هذه المناطق، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي حذرت من مزيد من الاضطرابات المرورية.

 

وشكلت الحكومة فرقة عمل للتعامل مع الأزمة، فيما قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، إن أكثر من 10 آلاف أسرة فقدت الكهرباء في محافظة نيجاتا بشمال غرب طوكيو ومحافظة هيوجو في غرب اليابان.

 


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