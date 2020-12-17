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تحدث حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الزمالك، عن تعادل فريقه مع بيراميدز، مشيرا إلى انها لم تكن النتيجة التي تمناها.

وأضاف حازم أن الفريق حاول تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد الفترة الماضية.

وتابع حازم: "لم نوفق اليوم ولكننا سنعوض في المباراة القادمة بإذن الله".

وتحدث قائد الزمالك عن الأزمات التي تصادف النادي: "هناك شائعات تطارد الفريق باستمرار، والحديث في بعض القنوات ووسائل الإعلام عن رحيل بعض اللاعبين وهذا غير صحيح".

وتابع: "لا أعرف لماذا يكون هناك استهداف دائم للزمالك، وسعي لئلا يكون الفريق في وضع المنافسة".

وختم: "الموسم الحالي لدينا إصرار كبير، وأطمئن جماهير الفريق بأن الجميع يركز في الملعب، ولم يتأثر الفريق بأي أوضاع إدارية".

يذكر أن الزمالك يعود للأجواء المحلية، بمواجهة الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري، بعدما يكون قد لعب ذهاب الدور التمهيدي في دوري أبطال افريقيا