دعم الشرعية: إطلاق صاروخ باليستي من الحوثيين وسقوطه داخل صعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، إطلاق المليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخ باليستي من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كيلومترا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح الخميس، أوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.