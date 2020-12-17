وزير السياحة السعودي: نستهدف جذب استثمارات بـ500 مليار ريال حتى 2030

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 220 مليار ريال حتى عام 2023 (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وأكثر من 500 مليار ريال حتى عام 2030.

وأوضح الخطيب، خلال ملتقى ميزانية 2021 اليوم الخميس، أن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة، والمستفيد الأول هو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشوار طويل لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المملكة متفائلة بقطاع السياحة خلال الخمسة إلى العشرة أعوام قادمة، مؤكدا أن رؤية 2030 ركزت على هذا القطاع ووضعت الخطط اللازمة له.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وتستهدف الوزارة أن ترفع هذه النسبة إلى 10%، مضيفا أن هذا القطاع يساهم بنسبة 4% من إجمالي الوظائف العاملة في المملكة.

وأضاف أن المملكة لم تواجه أي تحديات خلال حملة الصيف رغم سفر 8 ملايين، موضحا أن هذه الحملة كانت ناجحة ورفعت نسبة إشغال الفنادق من 10% إلى 80%.

وأشار إلى وجود حراك كبير لتعديل الأنظمة والتشريعات لاستقطاب المستثمرين، موضحا أن تراخيص الفنادق تصدر حاليا خلال 10 أيام فقط.

وأكد أن المملكة تملك جميع الأساسيات التي تجعلها تنطلق في قطاع السياحة لتكون من أكبر المساهمين به في العالم.

وأعلنت وزارة المالية السعودية مساء أمس الأول الثلاثاء عن الموازنة العامة للدولة للعام 2021، حيث قدرت النفقات بـ990 مليار ريال، والإيرادات بـ849 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 141 مليار ريال.