 برلمان لاتفيا يصادق على تعيين أول وزير ولد بعد الاستقلال - بوابة الشروق
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برلمان لاتفيا يصادق على تعيين أول وزير ولد بعد الاستقلال

ريجا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:55 م

صادق برلمان لاتفيا اليوم الخميس على تعيين أرتورس تومس بليس (28 عاما) في منصب وزير حماية البيئة والتنمية الإقليمية في البلاد.

وأشار بليس في خطاب إلى أنه سيكون أول وزير يولد بعد استقلال لاتفيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وشغل بليس منصب سكرتير دولة في البرلمان من قبل. وتمت المصادقة على تعيينه وزيرا بأغلبية 61 صوتا مقابل 15 وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكان رئيس الوزراء كريسجانيس كارينز قد اقترح تعيين بليس في هذا المنصب.

وقال السياسي المنتمي لحزب شريك للحزب الحاكم إن إحدى أولوياته ستكون تنفيذ الإصلاحات الإدارية الإقليمية.


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