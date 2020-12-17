بوتين: مزاعم تسميم نافالني أثارتها وسائل إعلام مغرضة

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المزاعم المتكررة بتورط الدولة الروسية في تسميم المعارض أليكسي نافالني، وقال إن مثل هذه المزاعم تثيرها وسائل الإعلام المغرضة.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي، إنه لطالما كانت هناك مثل هذه الأخبار المثيرة حول روسيا في وسائل الإعلام الغربية، واصفا الأمر بأنه "ليس مفاجئا".

كان نافالني قال مؤخرا إن مجموعة من ضباط الأمن القومي الروسي هم من قاموا بتسميمه في أغسطس، وأشار إلى "تزامنات كثيرة جديدة" لأماكن تواجدهم وتواجده.

وكشف نافالني، الذي سبق أن أكدت معامل في ألمانيا وفرنسا والسويد أنه تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أن فريق تحقيق مستقل تمكن من تحديد أماكن تواجد الضباط بناء على سجلات الهواتف والركاب في شركات الطيران.