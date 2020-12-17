مى عمر تتعاقد على بطولة فيلم تحت تهديد السلاح

تعاقدت مى عمر، على بطولة فيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتقدم عمر دور البطولة أمام حسن الرداد، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

وتعمل مى عمر حالياً على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة فى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريباً، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.