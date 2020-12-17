تلاميذ مختطفون في غابة لدى بوكو حرام في نيجيريا يظهرون فى شريط فيديو

أظهر مقطع فيديو قام بتصويره متمردو بوكو حرام على ما يبدو ونشره موقع إخباري نيجيري احتجاز عشرات من تلاميذ المدارس كان قد تم اختطافهم الأسبوع الماضي في غابة، كما تضمن المقطع مناشدة من هؤلاء التلاميذ للسلطات بالتفاوض بشأن اطلاق سراحهم ووقف الأعمال العسكرية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء انه لم يتسن على الفور التحقق من صحة شريط الفيديو الذي نشره موقع هوم انجل الذي يغطي الاوضاع التي يسودها انعدام الأمن في غرب ووسط أفريقيا.



ولم يرد المتحدث باسم الجيش، ساجر موسى، على الفور على اتصال به للحصول على تعليق.



كان مهاجمون مسلحون قد اقتحموا بلدة كانكارا شمال نيجيريا في الحادي عشر من الشهر الجاري وفتحوا النار قبل دخول مدرسة للبنين، مما دفع تلاميد وعاملين إلى الفرار بينما تم اقتياد عدد غير معروف من التلاميد بالقوة إلى جهة غير معلومة.



وقال حاكم ولاية كاتسينا أمينو مساري، المسؤول عن المنطقة إن 337 طالبًا على الأقل في عداد المفقودين بعد الهجوم.