أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية التابعة لحكومة دبي، عن نجاحه في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات.

وأفاد مركز دبي للسلع المتعددة في بيان بأن المناقصة شهدت بيع 379 ألفًا و912 قيراطًا من الألماس بقيمة 87.47 مليون دولار من قبل 115 متعاملاً فائزًا، وبمشاركة 250 شركة و500 فرد من أنحاء العالم، إضافة إلى وفود من الهند، وهونج كونج، وروسيا، وإسرائيل، وبلجيكا، ولبنان.

وأتاحت هذه المناقصة القياسية، للمتعاملين فرصة المشاركة على مدار ثمانية أيام، لتقديم العطاءات، لشراء الماس الخام القادم من جنوب إفريقيا وأنجولا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي للمركز، إنه على الرغم من العقبات التي فرضتها جائحة كورونا، فقد لعبت هذه المناقصة القياسية دورًا محوريًا في ترسيخ الثقة في القطاع بأكمله، كما أنها أكّدت على متانة ومرونة قطاع الماس في دبي.