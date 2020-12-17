دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حصص صيد مؤقتة في بحر الشمال

أعلنت وزارة الزراعة الألمانية، اليوم الخميس، أنه بعد يومين من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حصص للصيد في بحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي.

وفي ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية الجارية مع بريطانيا -حيث تمثل مصايد الأسماك قضية رئيسية- تغطي خطة الاتحاد الأوروبي حصصا فقط للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنر، بعد المحادثات في بروكسل إن هذه الخطة هي "ضمان لصيادينا الأوروبيين أنهم يستطيعون الاستمرار في الصيد اعتبارا من أول يناير".

وتشهد المفاوضات بشأن حصص الصيد مشاحنات في الغالب، ولكن القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أضافت مزيدا من التعقيدات هذا العام.

ويعني عدم وجود اتفاق في محادثات التجارة بعد بريكست أنه لا يزال من غير الواضح مدى وصول الصيادين الأوروبيين من فرنسا وألمانيا على سبيل المثال إلى المياه البريطانية.

كما أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع النرويج حول حصص الصيد لم تنته بعد.

وليس للاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس أي تأثير على حصص الصيد في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.