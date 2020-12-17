عرضت فضائية «العربية»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد تلقي أول مواطن سعودي، للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وسط تصفيق الحضور من أطباء وممرضين ووسائل إعلام.

كما رصد الفيديو أيضًا إعطاء اللقاح لأول مقيم في المملكة العربية السعودية، والذي توجه بالشكر للمملكة لاهتمامها بصحة المقيمين.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في كلمته خلال ملتقى ميزانية 2021، أمس الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا: «يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة وتوفره للجميع في أقرب فرصة».