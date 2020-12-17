مسيرة لبنانية دعما لقاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت

انطلقت مسيرة مساء، اليوم الخميس، من ساحة ساسين في الأشرفية في بيروت باتجاه منزل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، لدعمه في القرارات التي اتخذها في هذا الشأن.



وتجمع الناشطون من الحراك الشعبي أمام منزل القاضي صوان وسط انتشار للقوى الأمنية، وطالبوه بعدم التراجع عن قراراته.



ورفع الناشطون اللافتات التي تدعو القاضي صوان للاستمرار بمحاسبة كل المسئولين الإداريين والأمنيين الذين تسببوا بحدوث الانفجار وتحقيق العدالة.



يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.



وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان.



وتم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة من المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافة إلى الموقوفين وجاهيا في الملفّ وعددهم 25.



وكان صوان قد ادعى الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال والتقصير.