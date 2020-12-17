أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الأسماء المستبعدة من المتقدمين للوحدات السكنية بحي الزهور الجديد في شهر يونيو الماضي، وعددهم 317 متقدما على 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م للوحدة، وذلك بعد تسليم المستندات لإدارة الإسكان بمجلس المدينة.

وأوضح أن الأسماء التي استبعدت كانت بسبب تبين وجود أملاك لديهم عن طريق التحريات، حيث ثبت وجود (عداد كهرباء، عداد مياه، أملاك، شهر عقارى، إيرادات، قطعة أرض بابنى بيتك، ضرائب عقارية، إقامة).

وأضاف أنه سيتم فتح باب التظلمات على أسماء المستبعدين من الوحدات السكنية ك٤ الجديدة نظرا لوجود أملاك لديهم من عدمه لمدة 15 يوما اعتبارا من 20 ديسمبر 2020، حتى 3 يناير المقبل، على أن تقدم التظلمات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

ومن المقرر أنه بعد الانتهاء من التظلمات ستشكل لجنة لعمل المعاينات على الطبيعة لجميع المتقدمين التي انطبقت عليهم الشروط المعلنة.