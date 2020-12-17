 غداً.. «فايزر» تطلب الموافقة على استخدام لقاحها في اليابان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غداً.. «فايزر» تطلب الموافقة على استخدام لقاحها في اليابان

وكالات:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:35 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:35 م

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية ستطلب غداً الجمعة، الموافقة الرسمية على استخدام لقاحها المضاد لكورونا في اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية اتفقت بالفعل مع الشركة على تلقي 120 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 60 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف سكان اليابان.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن سلامة اللقاح بعد أن قالت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء إن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألاسكا أظهر رد فعل تحسسي خطير تجاه اللقاح. كما تم الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية مماثلة من قبل اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح للسلطات اليابانية على دفعات مكونة من 1000 جرعة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

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