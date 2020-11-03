القوات الفلبينية تقتل 5 متمردين مشتبه بهم في اشتباك بشرق مانيلا

قال الجيش والشرطة في الفلبين اليوم الخميس، إن خمسة متمردين شيوعيين مشتبه بهم قتلوا في اشتباك مع قوات الشرطة والجيش اليوم.

وقال الكابتن جايرادل تيرنو المتحدث باسم الجيش، إن الاشتباك اندلع قبل الفجر في بلدة باراس في إقليم ريزال، على بعد 32 كيلومترا شرق مانيلا.

وأضاف أن الجنود ورجال الشرطة كانوا في طريقهم لتنفيذ مذكرة اعتقال ضد متمرد شيوعي، عندما تعرضوا للهجوم، ما أدى لاندلاع الاشتباك.

وأوضح أن من بين المتمردين الذين قتلوا مسؤول استخباراتي بجيش الشعب الجديد، الجناح المسلح للحزب الشيوعي في الفلبين.

وجاء في تقرير الشرطة أن رجال الشرطة والجيش كانوا سوف يقومون بتنفيذ مذكرة اعتقال بحق مسؤول مالي بجيش الشعب الجديد، المطلوب القبض لاتهامه بمحاولة قتل.

ويخوض المتمردون الشيوعيون قتالا ضد الحكومة الفلبينية منذ أواخر الستينيات، ما يجعلهم من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.