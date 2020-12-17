مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لن يتلقى لقاح كورونا حتى يوصي به الفريق الطبي

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لن يتم إعطائه لقاح فيروس كورونا حتى يوصي به الفريق الطبي بالبيت الأبيض.



وأضاف المسؤول إن ترامب لا يزال يتلقى كوكتيل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الذي أُعطي له أثناء تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من فصل الخريف.



وأكد المسؤول أنه بمجرد أن ينتقل ترامب إلى مهلة زمنية لتلقي التطعيم، فمن المرجح أن يحصل على اللقاح في تلك المرحلة.



وأشار المسؤول إلى أن وضع ترامب يختلف عن وضع نائب الرئيس مايك بنس، الذي من المقرر أن يتلقى التطعيم في الأيام المقبلة.

ولفت مسؤول البيت الأبيض أن بنس لم يصب بالفيروس، مما يعني أن حاجة نائب الرئيس للتطعيم أكثر إلحاحًا. وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تطعيم بنس.

ومضى المسؤول يقول إن الرئيس لا يزال منفتحًا على التطعيم، لكن المسؤول حذَر من أن ترامب يريد أيضًا التأكد من أن العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية يتلقون اللقاح أولاً.

وتأتي هذه الأخبار بعد إعطاء الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا لعامة الأمريكيين، الاثنين، بعد أن سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باللقاح أواخر الأسبوع الماضي.

وتركز الدفعة الأولية على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولكن من المقرر أيضًا تلقيح بعض المسؤولين الحكوميين في الدفعات الأولى من اللقاح.

وقد تم بالفعل تلقيح البعض، حيث تلقى وزير الدفاع بالنيابة كريستوفر ميللر لقاحه بعد ظهر يوم الاثنين في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني. وشجع الأدميرال البحري، رئيس العمليات البحرية، مايك جيلداي، البحارة الثلاثاء على الحصول على اللقاح، مضيفًا أنه يخطط لتلقيه "قريبًا".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيوصي بأن يتلقى كل من ترامب وبنس لقاح كورونا.

وأضاف فاوتشي، الثلاثاء، في برنامج "صباح الخير أمريكا" على قناة ABC: "على الرغم من أن الرئيس نفسه أصيب بالعدوى وأن لديه أجسامًا مضادة من المحتمل أن تكون وقائية، إلا أننا لسنا متأكدين إلى متى ستستمر هذه الحماية".

كما قال فاوتشي إنه يشعر بقوة أنه يجب تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس "بأسرع ما يمكن".

ويتوقع فريق بايدن الانتقالي أن يعلن "قريبًا" عن موعد تلقي بايدن وهاريس لقاحات كورونا، حسبما قال مسؤول بالفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، الإثنين، إنه إذا أراد بايدن اللقاح الذي تم إصداره حديثًا، فستضمن الوكالة حصوله عليه.

وأخبر بايدن مذيع CNN جيك تابر، خلال مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيكون "سعيدًا" للتطعيم علنًا، كما قال ثلاثة من أسلافه الرئاسيين - بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما - إنهم سيفعلون ذلك كوسيلة إثبات سلامتها وفعاليتها.