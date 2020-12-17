أحمد خالد توفيق كان معنا ويقرأ كل ما نكتبه.. وحصلنا على حقوق السلسلة منذ 14 عاما



استطاع المخرج عمرو سلامة تحويل سلسلة روايات «ما وراء الطبيعة»، التى انتظرها الكثير من محبى السلسلة منذ عام 2006، إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، وحققت انتشارا كبيرا خاصة بين الشباب وبذلك تحققت رغبة صاحبها دكتور أحمد خالد توفيق فى تحويلها إلى عمل مرئى.



نجاح العمل لم يأت من فراغ حيث عمل عليها المخرج لفترة طويلة، إلى ان تحقق الحلم وسط ردود افعال متباينة.



«الشروق» التقت بمخرج ومؤلف وصاحب رؤية مسلسل «ما وراء الطبيعة» أول إنتاج مصرى لمنصة «نتفلكس» العالمية، وتحدثت معه حول التخوفات التى واجهته وكيف وجد ردود الفعل حول العمل وكشف عن امكانية تصوير اجزاء جديدة من المسلسل.



* لاقى المسلسل ردود فعل طيبة فهل طمأنك ذلك أم زاد العبء عليك؟

ــ بصراحة ردود الأفعال معظمها جيد، رغم احساسى بعد طرح البرومو أن البعض كان متحفزا جدا وعند عرض المسلسل تفهم المشاهد ما نقصده.

والحمد لله توقعت ردود الافعال بعد ظهور البرومو كان به جزء يطمئن وجزء يقلق ويخيف، هناك الكثير معجب جدا به، وهناك الكثير كان متشككا من بعض الأشياء، وهى امور اختلفت بعد العرض، وكان لدى آمال كبيرة ان يعجب كل الناس بالعمل.



* كيف استطعت أن تحافظ على عنصر التشويق فى العمل خاصة مع معرفة الناس بالقصة؟

ــ درست الرواية بشكل جيد تستطيع ان تقول اننى «خابزها وعاجنها» منذما يقرب من 25 سنة، منذ طرحها فى الاسواق، وأنا بدأت أقرأها، فهى تعيش بداخلى، وتحدثت كثيرا مع دكتور أحمد خالد توفيق قبل رحيله حولها، لدرجة اننى تشبعت بها، وهذات ما ظهر فى العمل، وروحه والحالة العامة له، لذلك لم يكن عندى صعوبة فى أن أقدم المسلسل فى فى هذه الحالة.



* هل فكرة تحويل الرواية إلى مسلسل ولدت ودكتور أحمد خالد توفيق على قيد الحياة؟

ــ بالتأكيد، نحن حصلنا على حقوق الرواية عام 2006 من 14 سنة، وحاولنا أن نقدمها وقمنا بكتابتها أكثر من مرة وبأكثر من فكرة، والدكتور أحمد خالد توفيق كان يقرأ ما نكتبه، وكان متوغلا معنا جدا فى هذه الرحلة.



* لأى درجة التزمتم بالرواية وكم تغير منها فى المسلسل؟

ــ لا أستطيع أن أحدد نسبة، ولكنى أعتقد أننا التزمنا بقدر كبير بروح الرواية والشخصيات، لكن ليس بنفس سياق الأحداث، لأن تحويلها إلى وسيط آخر يحتاج إلى إجراء تغييرات كثيرة لتستطيع أن تحكيها بشكل أفضل.



* لماذا تم اختيار أحمد أمين خاصة أنه معروف بالأعمال الكوميدية؟

ــ رأيت لأحمد أعمالا درامية وليست كوميدية، وهو ممثل مسرح قبل أن يتجه للكوميديا، وأتذكر أننا تحدثنا فى عام 2015، عندما عرضت عليه أن يعمل معى فى برنامج «SNL بالعربى»، قال لى إنه يحب رواية «ما وراء الطبيعة» فإذا قمت بتقديمها فى يوم من الأيام، أريد أن أجرى تجربة إداء لشخصية «دكتور رفعت إسماعيل»، وظل الموضوع فى عقلى، وعندما بدأنا العمل على المسلسل، فكرت فيه وتخيلته على الشخصية ووجدته مناسبا ليها، لذلك لم أشعر بمخاطرة عند اختياره بل بالعكس شعرت بأمان شديد.



* كم أخذتم من الوقت فى التحضيرات والتصوير؟

ــ استمرت كتابة الموسم الأول لمدة 9 أشهر، وقمنا بالتحضير لمدة 6 أشهر، والتصوير أخذ وقتا كبيرا بسبب التوقف لظروف جائحة الكورونا، تقريبا منذ أن أتفقنا مع «نتفلكس» إلى طرح المسلسل كان عامين.



* هل هناك أجزاء اخرى للمسلسل؟

ــ كلنا آمال عريضة لتقديم موسم ثانٍ بعد رد فعل الجمهور وتفاعلهم مع المسلسل وإعجابهم به.



* ما الذى وفرته لكم «نتفلكس».. وما الفرق بينها وعن ما ننتجه فى مصر؟

ــ المختلف فى «نتفلكس» أن كل تفصيلة تحدث فى وقتها، وهناك تفهم كبير لعنصر الوقت لأن الجودة تحتاج تمهل، اعطتنا وقتا كافيا للكتابة والتحضير والتصوير بدون عجلة، فشعرت بعامل الوقت بشكل كبير جدا، وهم يهتمون بشكل كبير جدا بالجودة، ويقومون بمراجعة كل التفاصيل، ولا يهمهم وقت الانتهاء من العمل فقط.