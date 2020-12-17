شركات في بريطانيا تطالب بالتحقيق في الفوضى بالموانئ قبل موسم العطلات

دعا اتحاد متاجر التجزئة البريطاني (بي.آر.سي)، واتحاد الأغذية والمشروبات (إف.دي.إف) في بريطانيا، البرلمان، إلى التحقيق في حالة الفوضى والتكدس التي تشهدها موانئ الحاويات قبل العطلات.

وقال الاتحادان في رسالة مشتركة إلى رئيسي لجنة النقل العام والانتخاب ولجنة التجارة الدولية في مجلس العموم نشرت اليوم الخميس، إن متاجر التجزئة تواجه "تحديات كبرى" في تكوين مخزون كاف قبل موسم عيد الميلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية لتنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر الحالي.

وبحسب الرسالة، فإن تكلفة نقل بعض الشحنات زادت إلى أكثر من الضعف مقارنة بالتكلفة في العام الماضي، في حين قالت إحدى شركات صناعة الأغذية إنها عانت من فقدان مبيعات بقيمة أكثر من مليون جنيه إسترليني بسبب نقص المكونات خلال فترة الأعياد الحيوية.

وقالت هيلين ديكينسون الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة: "الفترة السابقة على رأس السنة هي أهم فترة في العام لمتاجر التجزئة. بعد عام 2020 بالغ الصعوبة تعاني الكثير من الشركات من ضغوط حادة لذلك فإن الشركات ليست في وضع يسمح لها باستيعاب أي نفقات إضافية للشحن البحري".

وأضافت: "لذلك فالمستهلكون سيدفعون الثمن النهائي، ويمكن أن تتأخر طلبيات عيد الميلاد وقد لا تجد متاجر التجزئة أي خيار آخر سوى زيادة أسعار المنتجات".

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه ليست مشكلة بريطانيا وحدها.

وأضافت: "الحكومة تعمل بشكل وثيق مع صناعة الشحن لمواجهة التحديات التي تواجه بعض موانئنا".