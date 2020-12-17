لافروف يبحث مع نظيره السوري تنفيذ الاتفاقات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره السوري فيصل المقداد، في موسكو اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات دون أي تأخير".

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة وليد المعلم، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السابق قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته، أشار المقداد إلى الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية السورية، مضيفا "أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي هو المضي قدما، بما بناه الرئيسان، بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين يجب أن يظل كما هو وأن يكون ذا طبيعة استراتيجية".

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرجي لافروف.