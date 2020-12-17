وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعارا معينة للنفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة نجحت في رفع نسبة التزام الدول بمستوى خفض الإنتاج، مؤكدا أن المملكة- أكبر منتج للنفط في العالم - لا تستهدف أسعاراً معينة للنفط.



وأضاف خلال ملتقى الميزانية، الذي عقد اليوم الخميس، أن تحسن حالة الأسواق بشكل كبير جاء بفضل قدرة وقيادة المملكة باستخدام الأدوات المتاحة لها، مؤكدا أن المملكة لا تستهدف أسعارا معينة للنفط.



وقال إن المملكة كان لها رأي مختلف عن الجميع في اجتماعات أوبك في بداية جائحة كورونا، مشيرا إلى عدم توافق الأعضاء حول الخطوات المطلوبة خلال تلك الفترة.



وأضاف أن الجميع عجز عن استدراك أن للجائحة تداعيات خطيرة، متوقعا أن تبعات أزمة كورونا قد تستمر خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن المملكة زادت إنتاجها عنوة في بداية الجائحة، مؤكدا أن الجميع استدرك أن المملكة ستطبق تحذيراتها وكل ما تقوله.



وذكر أن زيادة المملكة لإنتاجها كان مقصوداً، لافتاً إلى أن المملكة كان لها تحذير في السابق ولم يؤخذ به وتحذير آخر بعدم ترك السوق حراً ولم يؤخذ به.



وأضاف أن المملكة تمكنت في 3 أيام من جمع الأوبك بلس وتخفيض الإنتاج، مشيرا إلى أنه في ديسمبر الجاري تم الاحتفال بدور المملكة القيادي في إدارة سوق النفط.



وقال إنه لا قيمة لأسعار مرتفعة ما دامت حاضنة لأسعار منخفضة في المستقبل، مشيراً إلى أن الأسواق لم تشهد فترة في انخفاض الأسعار طويلة إلا وكانت هي الحاضنة للأسعار المرتفعة في المستقبل.



وكشف عن برنامج "لاستدامة الطلب" تعمل عليه وزارة الطاقة للبحث عن مناحٍ ووسائل لاستخدام البترول والغاز بطرق مختلفة وتكوين طلب جديد يختلف عن أنماط الطلب التقليدية، وبرنامج "مزيج الطاقة" برئاسة ولي العهد للتحول في استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد الأكثر على الغاز بتوفير الكهرباء.



وأضاف "إن لدى المملكة برنامج مزيج الطاقة..ولن نستغرب أننا سنكون مصدرين للكهرباء لدول مجاورة مثل الأردن ومصر والعراق".