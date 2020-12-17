لجنة الإنقاذ الدولية: المهاجرون في الجزر اليونانية يواجهون مشاكل عقلية حادة

قال تقرير للجنة الانقاذ الدولية اليوم الخميس إن المهاجرين الذين يعيشون في أماكن إيواء مؤقتة في الجزر اليونانية يواجهون مشاكل عقلية متزايدة.



وجاء في التقرير أن الوضع يتدهور خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا. وبعد فرض إجراءات إغلاق في المخيمات، سجلت اللجنة زيادة بنسبة 71% في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالاضطرابات العقلية.



وخلصت اللجنة إلى أن حالات إيذاء النفس ارتفعت بنسبة 66%.



وكانت إجراءات الإغلاق قد اضطرت المهاجرين للبقاء داخل المخيمات غير النظيفة والخطرة أيضا، بحسب ما قالته اللجنة. واضطر اللاجئون في المخيمات للانتظار في صفوف للحصول على الطعام أو استخدام الخدمات الصحية، في ظل ظروف نظافة سيئة وعدم إمكانية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



واستند التقرير على بيانات جمعها أطباء نفسيون تابعون للجنة في الفترة من مارس 2018 حتى أكتوبر 2020.



خلال هذه الفترة، صاحبت اللجنة 904 أشخاص في جزر ليسبوس وسامسو وتشيوس، من بينهم 35% عانوا من أفكار انتحارية، في حين أعرب 41% عن معاناتهم من أعراض قلق ما بعد الصدمة.