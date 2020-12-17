بحلول فصل الشتاء فإن الكثير منا يعاني من آلام العظام التي تلازمه أثناء الطقس البارد، ولذا فإن السؤال هنا لماذا نشعر بذلك الألم في الشتاء خصيصا وكيف يمكننا التغلب عليه؟

هل فصل الشتاء مضر للعظام؟

ترجع مشاكل العظام خلال فصل الشتاء إلى أسباب مختلفة؛ حيث يتقلص النشاط البدني للأشخاص خلال فصل الشتاء وهذا يجعل العظام صلبة وضعيفة، كما أن فيتامين (د) ضروري لصحة العظام، ولذا بسبب التعرض المحدود لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، لا يستطيع الجسم الحصول على ما يكفي منه ما يؤدي إلى ضعف العظام، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كيف تحافظ على صحة عظامك خلال الشتاء؟

1ـ نظام غذائي متوازن

للحفاظ على صحة العظام من الضروري التأكد من أن الجسم يحصل على العناصر الغذائية الكافية من فيتامين (د) والكالسيوم؛ فهما مركبان يعززان بشكل كبير صحة العظام، وجرب اتباع نظام غذائي متوازن غني بفيتامين د والكالسيوم والبروتين.

2ـ التمرين

الحفاظ على نشاط الجسم بدنيًا يمكن أن يحافظ على عمل العظام ومرونتها، ما يجعلها أقوى وأكثر صحة حتى في الشتاء، ولذا عليك أن تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

3ـ الإقلاع عن التدخين

يمكن للتدخين أن يجعل العظام هشة ويجعلها عرضة للإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، ولمنع حدوث ذلك، عليك الإقلاع عن التدخين لأنه قد يكون قاتلا للعظام وبخاصة أثناء الطقس البارد.

4ـ اعتن بوضعيتك

بسبب الإغلاق زادت أنشطة العمل من المنزل، حيث يمكن أن يسبب الجلوس في مكان واحد لفترات طويلة تصلبًا في الجسم، ولذا عليك أن تتأكد من بقاء جسمك في الوضع الصحيح وتجنب التراخي أو الانحناء، إذ يمكن أن يساعد الحفاظ على استقامة ظهرك والعظام في الوضع الصحيح في تحسين صحة العظام.

5ـ قلل من الكافيين

يمكن أن يتسبب استهلاك الكافيين في إعاقة امتصاص الجسم للكالسيوم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام بسبب نقص الكالسيوم في الجسم، ومن ثَم عليك أن تقلل من تناول الكافيين أو أضف الحليب إلى قهوتك للحصول على نتائج صحية.

يمكن أن يساعدك اتباع تلك النصائح في التغلب على آلام العظم بالشتاء، ومع ذلك إلى جانب النصائح يجب عليك أيضًا التأكد من اتخاذ تدابير وقائية والابتعاد عن إجهاد عظامك التي يمكن أن تؤثر على جسدك سلبا وأخيرًا تذكر دائمًا أن تبقى رطبًا.