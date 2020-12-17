ألمانيا تسجل 698 وفاة بكورونا و26923 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلن معهد "ربورت كوخ" الألماني اليوم الخميس، تسجيل عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم، أن مكاتب الصحة الألمانية سجلت اليوم 698 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 26923 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، موضحا أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله يوم الخميس الماضي، عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة 23679 حالة، وكان عدد حالات الوفاة آنذاك 440 حالة.

يذكر أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الوفاة بالفيروس أمس الأربعاء، بإجمالي 952 حالة. وكان تم تسجيل أعلى عدد حالات إصابة جديدة خلال يوم واحد يوم الجمعة الماضي بواقع 29875 حالة.

يشار إلى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا زاد مؤخرا، الأمر الذي كان متوقعا بعد الزيادة المستمرة في حالات الإصابة.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 1406161 حالة، وإجمالي الوفيات حتى اليوم 24125 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، تعافى حتى الآن من الإصابة بالفيروس في ألمانيا نحو 1047600 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بمعهد "روبرت كوخ" أمس الأربعاء، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس يبلغ 98ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 98 شخصا آخرين.

واستنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا إلى 1.42 مليون حالة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 24273 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 1.06 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه مضى قرابة 46 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.