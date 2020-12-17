البنك المركزي النرويجي يبقي على معدل الفائدة عند 0%

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أبقى البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، على معدل الفائدة الرئيسية عند مستوى تاريخي، 0%، مشيرا إلى الغموض الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي إن معدلات الإصابة المرتفعة بالفيروس والإجراءات الأكثر صرامة من أجل احتوائه تعيق التعافي الاقتصادي المتواصل.

وأشار البنك إلى "أنباء إيجابية بشأن اللقاحات، وهناك احتمال أن يبدا التطعيم في المستقبل القريب للغاية".

وأضاف أن هذا من شأنه أن يسرع من وتيرة النشاط الاقتصادي، ولكن "ربما يستغرق الأمر وقتا لعودة الإنتاج والتوظيف لمستويات ما قبل الجائحة".

وقرر البنك خفض معدل الفائدة إلى صفر في مايو الماضي عقب قراري خفض في مارس.

وتشير التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك إلى أن معدل صفر الحالي قد يستمر لأكثر من عام مقبل.

والنرويج التي تصدر النفط والغاز ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، ولها عملتها الخاصة بها وهي الكرون.