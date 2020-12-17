إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز الـ1000 لليوم الثاني على التوالي

سجلت كوريا الجنوبية 1014 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 46 ألفا و453.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تجاوز مرة أخرى ألف إصابة وسط موجة ثالثة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى فيها عدد الإصابات الجديدة ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي منذ اكتشاف أول إصابة بكورونا في يوم 20 يناير الماضي.

ولفتت إلى أن هذا العدد يمثل تراجعا قدره 64 إصابة عن اليوم السابق، غير أنه يظل أكثر من ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 634، وتبلغ نسبة الوفيات 1.36%، مشيرة إلى أنه بلغ عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 33 ألفا و610 أشخاص، بزيادة قدرها 663 شخصا عن اليوم السابق، بينما وصل عدد المرضى الذين يتلقون علاجا طبيا تحت الحجر الصحي إلى 12 ألفا و209 أشخاص.

ووسعت السلطات الصحية نطاق اختبارات كوفيد-19 المجانية للعثور على المزيد من الحالات المحتملة من أجل الحد من انتشار كورونا في أسرع وقت ممكن، محذرة من أن عدد الإصابات اليومي في البلاد سيرتفع إلى 1200 إصابة يوميا.

وكانت كوريا الجنوبية حذرة في اعتماد المستوى 3، وهو الإجراء الأكثر صرامة في ظل النظام ذي المستويات الخمسة في البلاد لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى أضرار اقتصادية لأصحاب المتاجر والعاملين لحسابهم الخاص، وألمحت السلطات الصحية إلى أنها لن تتردد في اعتماد المستوى 3 عند الضرورة.

وبموجب المستوى 3، سيتم حظر أي تجمع لـ10 أشخاص أو أكثر، وهو أكثر صرامة من السقف الحالي البالغ 49، كما وسيتم إغلاق المدارس بالكامل، وسيُطلب من الشركات أن يعمل موظفوها غير الضروريين من المنزل.