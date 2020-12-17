النمسا تسجل 2485 إصابة و218 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفروس كورونا، و218 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 332 ألفا و828 حالة، تعافى منها 294 ألفا و315 حالة بينما توفي 4982 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3220 حالة ، منها 530 حالة في العناية المركزة.

كما أضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 513 حالة، ثم ولاية النمسا العليا 482 حالة، والنمسا السفلى 375 حالة، وستيريا 358 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 81 حالة.